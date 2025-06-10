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Немецкая полиция изъяла паспорта у семьи главы «России сегодня» в Берлине

Сотрудники полиции пришли в квартиру Сергея Феоктистова.

Источник: Аргументы и факты

В Берлине правоохранители пришли в квартиру главы «России сегодня» в ФРГ Сергея Феоктистова и изъяли документы у его супруги и семилетней дочери. Об этом агентству РИА Новости рассказал сам Феоктистов.

«В квартиру, где я жил со своей семьей и где до сих пор проживают жена и семилетняя дочь, пришли полицейские и изъяли паспорта. Под предлогом того, что они якобы могут скрыться и не выполнить предписания покинуть Германию до 19 августа», — заявил журналист.

По словам Феоктистова, ранее в таких же случаях с другими российскими журналистами паспорта не изымались.

Напомним, ранее сообщалось, что после обращения к российскому лидеру Владимиру Путину повару из ФРГ Максиму Житникову выдали паспорт гражданина Российской Федерации.