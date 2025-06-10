Немецкая полиция изъяла паспорта у семьи главы «России сегодня» в Берлине

«В квартиру, где я жил со своей семьей и где до сих пор проживают жена и семилетняя дочь, пришли полицейские и изъяли паспорта. Под предлогом того, что они якобы могут скрыться и не выполнить предписания покинуть Германию до 19 августа», — заявил журналист.