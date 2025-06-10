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Более 7 млрд рублей: инвесторы возведут в Башкирии маслозавод и клинику

В Башкирии за более чем 7 млрд рублей построят маслозавод и медцентр.

Источник: Комсомольская правда

Власти Башкирии включили в перечень приоритетных инвестпроектов региона строительство маслоэкстракционного завода в Ишимбайском районе и медицинской клиники в Октябрьском. Оба проекта, как сообщает республиканского правительства, реализуются при поддержке Корпорации развития РБ.

Компания «УМЭК “ХОМАЙ” инвестирует около семи миллиардов рублей в создание предприятия по переработке масличных культур. Как пояснил генеральный директор Корпорации развития Башкирии Наиль Габбасов, новый завод позволит увеличить производство растительных масел, оптимизировать логистику и улучшить качество продукции.

Второй проект предусматривает строительство медицинского центра площадью более 300 квадратных метров компанией «МЕДЦЕНТР-С», которая работает с 2021 года. Инвестор направит 57 миллионов рублей на создание современной клиники с расширенным перечнем услуг и новым оборудованием.

Специалисты Корпорации развития республики провели подготовительную работу по обоим проектам, включая анализ земельных участков и согласование вопросов подключения к инженерным сетям с местными администрациями и ресурсоснабжающими организациями.

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