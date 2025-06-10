Лукашенко рассказал, как в Беларуси пропала и снова появилась картошка

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как в Беларуси пропала и снова нашлась картошка. Об этом, пишет БелТА, глава республики рассказал на совещании по развитию кинематографии.
«Когда проверил Комитет госконтроля некоторых деятелей, оказывается, в политике было дело, — раскрыл детали Лукашенко. Бульбы хватало. Но где-то придержали, чтобы показать, что, вот, президент в ценообразование вмешался, поэтому вот результат».
Президент добавил, что ситуация кардинально изменилась когда Комитет государственного контроля пришел «с наручниками пришел, на стол положил — бульба появилась».
В целом, по словам Александра Лукашенко, в Беларуси всего хватает. А творческих деятелей он попросил быть по-белорусски «памяркоўнымі», взвешенными, «земными людьми, смотрящими вперед».
«Не завывать все время, что у нас “ах, плохо, бульбы не хватает”, — заметил глава республики.
Также он попросил освободить его от одной из проблем, сказав о колоссальном напряжении.
Добавим, что Александр Лукашенко раскрыл, с чего начинается его рабочий день после семи утра.