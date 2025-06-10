Врач Ткаченко назвал неочевидные признаки цирроза печени

Ткаченко добавил, что человек также может испытывать дезориентацию, часто наблюдается тремор рук и печеночная кома, при которой человек теряет сознание и перестает реагировать на внешние раздражители. Диагностировать заболевание можно только с помощью биохимического анализа крови, выявляющего специфические маркеры.