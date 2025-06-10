Врач Ткаченко назвал неочевидные признаки цирроза печени

Врач-гепатолог и гастроэнтеролог Петр Ткаченко назвал неочевидные признаки нарушения работы печени.
Цирроз печени проявляется уже на поздних стадиях, когда начинается гибель клеток органа, отметил врач. Так, болезнь сопровождается увеличением живота из-за скопления жидкости и характерными красными ладонями.
Ткаченко добавил, что человек также может испытывать дезориентацию, часто наблюдается тремор рук и печеночная кома, при которой человек теряет сознание и перестает реагировать на внешние раздражители. Диагностировать заболевание можно только с помощью биохимического анализа крови, выявляющего специфические маркеры.
— Болезнь сопровождается увеличением живота за счет скопления в нем жидкости, а также «печеночными», то есть красными, ладонями, — заявил Петр Ткаченко в разговоре с «Москвой 24».
Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух сообщила, что запивать лекарства грейпфрутовым соком небезопасно, поскольку это может усилить побочные эффекты препарата и негативно отразиться на печени. Специалист пояснила, что это фрукт содержит соединения, блокирующие работу фермента, который занимается переработкой лекарств в организме.