Сафронов рассказал о картине для Маска

«Я думаю, что при удачном стечении обстоятельств вполне возможно, что эта работа будет передана самому Илону. Что же до отца его, то я думаю, что народный художник при необходимости тоже с радостью передаст какую-то работу, если будет такая инициатива», — добавил он.