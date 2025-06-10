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Сафронов рассказал о картине для Маска

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, она передаст Эрролу Маску подарок от «выдающихся художников».

Источник: Аргументы и факты

Сын Никаса Сафронова Лука рассказал aif.ru о картине, которую подготовило профессиональное сообщество для Эррола Маска. Как ранее сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова, у нее есть подарок от «выдающихся художников», который она передаст отцу американского предпринимателя Илона Маска и бизнесмену Эрролу Маску.

«Насколько знаю, от профессионального сообщества Эрролу Маску художники хотели передать портрет Юрия Дегтярёва. Что на самом деле ему передадут, этот вопрос остаётся открыт», — отметил он.

Лука Сафронов-Затравкин, уточнил, что Никас Сафронов давно приготовил одну уникальную картину, которая непосредственно связана с Маском.

«Я думаю, что при удачном стечении обстоятельств вполне возможно, что эта работа будет передана самому Илону. Что же до отца его, то я думаю, что народный художник при необходимости тоже с радостью передаст какую-то работу, если будет такая инициатива», — добавил он.

Ранее на полях «Форума будущего 2050» Мария Захарова рассказала представителями СМИ, что передаст отцу американского предпринимателя Илона Маска и бизнесмену Эрролу Маску подарок от «выдающихся художников». При этом дипломат не указала, кому из них подарок предназначается.

Напомним, что 79-летний Эррол Маск, который прилетел в Москву для выступления на «Форуме будущего 2050», назвал город одной из лучших столиц мира.