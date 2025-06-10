Марина Анисина опубликовала редкое фото с повзрослевшей дочерью от Джигурды

Анисина и Джигурда оформили отношения в 2008 году, но в 2016-м объявили о разводе. Позже актёр признался, что расставание было постановочным — пара заработала 3,5 млн рублей за участие в ток-шоу. В 2021 году они снова поженились. В браке родилось двое детей: Эва-Влада и 16-летний сын Мик-Анжель.