Блогер «Лавандовый раф» Василенко признался, что у него был роман с Жанной Фриске

Он также вспомнил, как однажды спросил у Жанны, как она справляется с ситуациями, когда люди подходят к ней, но говорят не о ней, а путают ее с кем-то другим. Фриске же ответила, что она актриса и воспринимает это нормально, считая, что если ее перепутали, то ничего страшного.