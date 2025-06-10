Блогер «Лавандовый раф» Василенко признался, что у него был роман с Жанной Фриске

Ростовский блогер Николай Василенко, известный как «Человек-улыбка» и «Лавандовый раф», заявил в YouTube-шоу Forbes, что в начале 2000-х годов у него были отношения с певицей Жанной Фриске.
«У нас были с ней отношения. Мы встречались. Да, серьезно. В 2003—2005 годах, давно. Жанна классная», — поделился Василенко.
Блогер рассказал, что познакомился с Фриске случайно и не подозревал о ее будущем успехе.
Он также вспомнил, как однажды спросил у Жанны, как она справляется с ситуациями, когда люди подходят к ней, но говорят не о ней, а путают ее с кем-то другим. Фриске же ответила, что она актриса и воспринимает это нормально, считая, что если ее перепутали, то ничего страшного.
Николай Василенко стал популярен в 2024 году благодаря своим позитивным видео, где он с улыбкой рассказывает о погоде и желает подписчикам хорошего дня.
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