Телеканал США перепутал Харьков и сектор Газа в репортаже об ударе

Американская телестанция WPLG Local 10, являющаяся дочерней компанией телеканала АВС, показала сюжет об ударе по украинскому Харькову в сопровождении кадров из сектора Газа. Репортаж был опубликован на YouTube.
На видеоролике показано большое количество темнокожих и смуглых людей, которые бегут по улицам неизвестного населенного пункта, расположенного в пустынной местности. При этом кадры подписаны заголовком: «Харьков под самым мощным ударом за время войны».
Пользователи восприняли ошибку телеканала ироничной критикой. В частности, украинские зрители задали риторический вопрос: «почему все эти восточноевропейцы коричневые и мусульмане».
— Я понятия не имел, что так много людей из Газы бежали на Украину, — пошутил еще один комментатор.
Еще одну необычную ошибку в апреле допустил другой американский телеканал Fox News. Во время трансляции пасхальной литургии канал обозначил Киев как часть России. В ходе показа торжественных богослужений из Ватикана, Москвы и Киева последний был представлен на экране изображением собора в украинской столице с подписью «Киев, Россия».
Забавные ошибки допускают не только средства массовой информации, но и крупнейшие политические деятели. В частности, многими такими курьезами запомнился бывший президент США Джо Байден. Например, в одной из своих речей на пресс-конференции по итогам состоявшегося в Вашингтоне саммита Североатлантического альянса экс-глава Белого дома назвал российского лидера Владимира Путина президентом Украины.