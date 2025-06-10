Телеканал США перепутал Харьков и сектор Газа в репортаже об ударе

Еще одну необычную ошибку в апреле допустил другой американский телеканал Fox News. Во время трансляции пасхальной литургии канал обозначил Киев как часть России. В ходе показа торжественных богослужений из Ватикана, Москвы и Киева последний был представлен на экране изображением собора в украинской столице с подписью «Киев, Россия».