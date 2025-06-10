Какие страны Евросоюза проводят независимую политику? Мнение эксперта из Польши

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Евросоюзе есть лишь два государства, руководство которых проводит независимую политику в интересах своего народа, — это Венгрия и Словакия. Такое мнение в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА высказал польский политолог и публицист Томаш Грыгуч.
Томаш Грыгуч обратил внимание, что во втором туре президентских выборов в Польше не было по-настоящему независимого кандидата, который отвечал бы польским интересам.
«Это означает милитаризацию космоса». Политолог об идее США создать «Золотой купол».
«Правительство “Платформы” Туска не служит польским интересам. Но радоваться тому, что Кароль Навроцкий уравновесит влияние “Гражданской платформы”, просто смешно. И “Право и справедливость”, и “Платформа” не служат польским интересам. Это партии национальной измены, и большинство поляков относятся к ним именно так», — сказал Томаш Грыгуч.
Вместе с тем, политолог отметил поддержку и таких кандидатов, как Славомир Менцен и Гжегож Браун: «Это свидетельствует о том, что в Польше, как и в других странах, растет так называемый протестный электорат. Но мы хорошо знаем, что чаще всего, как и в случае с “Конфедерацией”, это так называемая “системная оппозиция”. Другими словами, оппозиция, которая не угрожает системе».
По его словам, поляки, которые являются патриотами своей страны и хотят переменить ее к лучшему, голосуют за кандидатов вроде Гжегожа Брауна. Это делается в надежде на то, что такие политики реально смогут что-то изменить. Но они, считает политолог, не способны на что-либо повлиять, тем более на сложившуюся в Польше систему.
«Давайте оставим это предвыборное кабаре и тот факт, что победил Навроцкий. Более важный вопрос для нас заключается в том, смогут ли отдельные европейские нации быть достаточно сознательными и сильными, чтобы подняться с колен и создать действительно автономные правительства во Франции, в Нидерландах, в Польше», — подчеркнул Томаш Грыгуч.
По его мнению, автономным правительством может похвастаться Венгрия с премьер-министром Виктором Орбаном и Словакия с премьер-министром Робертом Фицо. «Остальные страны Евросоюза служат военным интересам Соединенных Штатов», — резюмировал политолог. -0-