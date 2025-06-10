Какие страны Евросоюза проводят независимую политику? Мнение эксперта из Польши

Вместе с тем, политолог отметил поддержку и таких кандидатов, как Славомир Менцен и Гжегож Браун: «Это свидетельствует о том, что в Польше, как и в других странах, растет так называемый протестный электорат. Но мы хорошо знаем, что чаще всего, как и в случае с “Конфедерацией”, это так называемая “системная оппозиция”. Другими словами, оппозиция, которая не угрожает системе».