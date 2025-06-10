МВД: Полицейские в РФ не будут нести службу в кимоно

«Сегодня вступило в силу постановление российского правительства, которым утверждаются ряд изменений в форменной одежде сотрудников органов внутренних дел… Не разобравшись детально в содержании этого документа, некоторые СМИ начали публиковать ироничные комментарии и иллюстрации о том, что теперь одной из разновидностей формы сотрудника полиции якобы станет кимоно… Кимоно будут выдаваться исключительно курсантам и слушателям образовательных структур МВД России для занятий по физподготовке и отработке боевых приемов борьбы», — пояснила она.