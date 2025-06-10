МВД: Полицейские в РФ не будут нести службу в кимоно

Данные о том, что сотрудники полиции в России будут нести службу в кимоно, так как этот вид японской одежды якобы официально включили в перечень обмундирования сотрудников МВД, являются неверно истолкованными. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Сегодня вступило в силу постановление российского правительства, которым утверждаются ряд изменений в форменной одежде сотрудников органов внутренних дел… Не разобравшись детально в содержании этого документа, некоторые СМИ начали публиковать ироничные комментарии и иллюстрации о том, что теперь одной из разновидностей формы сотрудника полиции якобы станет кимоно… Кимоно будут выдаваться исключительно курсантам и слушателям образовательных структур МВД России для занятий по физподготовке и отработке боевых приемов борьбы», — пояснила она.
Волк также призвала журналистов вникать в содержание нормативных правовых актов, регулирующих работу МВД России, и не допускать в своих публикациях их двусмысленного толкования.
Ранее сообщалось, что у российских полицейских появились такие новые предметы одежды.