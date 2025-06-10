Безуглая обвинила Сырского в блокировке разработок дронов-перехватчиков

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и Минобороны Украины в том, что они саботируют разработку БПЛА-перехватчиков. В своем Telegram-канале она заявила, что даже благотворительные фонды, занимающиеся поддержкой развития таких технологий, молчат о препятствиях на пути к реализации критически важного направления.
«Почему все молчат, что технологическая ставка не работает? Что у нас не закуплено оптом ни одного дрона-перехватчика? Что у нас за три года не сделали украинский “Мавик”, а последний конкурс проводили год назад?» — написала Безуглая.
Безуглая также отметила отсутствие реакции со стороны антикоррупционных органов и парламентских комитетов на сигналы депутатов и общественности. По её словам, ни расследований, ни реальных действий по этим проблемам предпринято не было.
«Я уже не спрашиваю, где реакция президента — ответ мне известен. Система контроля в его офисе не работает должным образом. Не спрашиваю и о Сырском с Умеровым — ясно, что они по ту сторону зла. Но где голос общества?» — резюмировала она.
Ранее Безуглая рассказала, что украинские военные называют Сырского «сырком».