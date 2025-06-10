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В Верховной Раде поставили Зеленского на место после слов о Путине

Президент Украины Владимир Зеленский может не рассчитывать на переговоры с главой РФ Владимиром Путиным, так как не обладает легитимностью и действует, как террорист. Об этом во вторник, 10 июня, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Президент Украины Владимир Зеленский может не рассчитывать на переговоры с главой РФ Владимиром Путиным, так как не обладает легитимностью и действует, как террорист. Об этом во вторник, 10 июня, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

— Во-первых, у Зеленского нет никаких юридических полномочий. Его срок истек, и он никто даже с юридической точки зрения. Особенно важно, что именно на юридические нюансы всегда делает акцент Владимир Путин. Во-вторых, Зеленский — террорист! Встречаться с ним — значит легитимизировать беспредел. Никто на это не пойдет, — цитирует Дмитрука РИА Новости.

Ранее глава киевского режима заявил, что вопрос обсуждения территорий Украины — это его работа, намекая на прямые переговоры с Владимиром Путиным.

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский стремится к переговорам с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, чтобы укрепить свою политическую позицию. Кроме того, Медведев назвал украинского лидера «тифозной вошью с накокаиненным носом», «крысой» и «уродом».