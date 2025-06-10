Дороже дня в Анталье: вычислен самый дорогой отдых у воды в Москве

Увы, но палаток с какой-либо едой и напитками или кафе на пляже нет. Как я заметила, люди в основном приносят все с собой — термосы, бутерброды. Можно что-то купить в ближайшем супермаркете, до которого пять минут ходу, но для этого надо выходить «в город», переодеваться. А еще за забором пляжа была обнаружена и зона для барбекю, где можно арендовать беседку и мангал. Когда я туда зашла, никто ничего не жарил, оно и понятно — разгар рабочего дня.