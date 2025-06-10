Дороже дня в Анталье: вычислен самый дорогой отдых у воды в Москве

Впереди еще почти целое лето, и купальный сезон на столичных водоемах только-только стартовал. Роспотребнадзор Москвы на 6 июня разрешил окунаться только в семи природных водоемах, что на огромный мегаполис — капля в море. Хочется сказать по Жванецкому: «Вывод один: нас должно меньше быть!». Но ведь есть еще и масса платных пляжных комплексов. Мы сравнили по ценам столичные водоемы с турецкими курортами, и вывод удивил.
Пока что прогноз погоды неутешителен для столичных купальщиков. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил 9 июня, что если в четверг, 12 июня, в Подмосковье ожидается +20…+22°, в Туле и Рязани дойдет «даже» до +24°, то «начиная с пятницы дожди и холод воцарятся во всех центральных областях Европейской части России». Дневная температура не превысит +15…+18°. К этому еще добавятся северный ветер порывами до 15 метров в секунду и дожди.
Впрочем, синоптики обещают возврат тепла до +28° в середине июня. Вернется, никуда не денется… Москвичи, по сути, уже открыли пляжный сезон еще в 20-х числах апреля, когда температура воздуха приблизилась к июльским значениям, и вернулись после перерыва к водоемам в 20-х числах мая, когда резко наступила жара. Но в прохладную воду, температура которой составляла около +14…+15°, тогда решались заходить единицы. Купальный сезон обычно стартует, когда температура воды составляет от +20° и выше. Как раз до сезона дождей она была примерно такая.
Столичный Роспотребнадзор, как известно, в течение всего лета мониторит качество воды и прибрежного песка; отдельно оценивается инфраструктура зоны отдыха. По состоянию на 6 июня 2025 года разрешено купаться в семи водоемах: озеро Белое (ВАО), озеро Черное (ЗелАО), Школьное озеро (ЗелАО), Тропарево (ЮЗАО), Мещерское (ЗАО), Серебряный Бор-2 (СЗАО), Серебряный Бор-3 (СЗАО). На эти пляжи вход свободный. Но, к примеру, на территории Серебряного Бора-2 есть открытый платный бассейн.
Релакснуть можно и в зонах отдыха в черте города у воды без возможности купания, каковых в распоряжении у жителей и гостей столицы сейчас 39. Это, например, Голицынский пруд, Екатерининский пруд, Калитниковский пруд, Красногвардейские пруды, пруды № 3−6 на территории ВДНХ, Борисовские пруды и другие. Качество воды в этих местах не дотягивает до безопасных стандартов. Можно только загорать, есть или заниматься какими-нибудь физическими активностями.
Что и говорить, находиться в жару возле пруда и не окунуться — сущее наказание. Поэтому всегда находятся «герои», которые, несмотря на множество рисков, заходят в запретную воду. Если они подцепят какую-то заразу или чем-то заболеют, то винить в этом придется только себя.
Бесплатные пляжи: идиллия будней.
Несколько дней назад я побывала на одном из разрешенных водоемов — озере Белом, с песочным пляжем. Важное уточнение — это был полдень рабочего дня, облачно и не жарко (+22°). Подъезжая к месту, заметила, что припарковаться неподалеку от пляжа можно, но очевидно, что в выходные все поменяется.
— Сейчас мало народу, а в выходные будет много, — говорит мне спасатель. — Чтобы занять лежак, нужно приезжать к 9.00. Температура воды сейчас? Я думаю, градусов +18°.
Развевается желтый флаг — купаться можно. Я насчитала 25 деревянных шезлонгов (лежаков), но еще есть длинные лавочки. Чистенькие туалеты и кабинки для переодевания присутствуют. Несколько мужчин играют в волейбол, дети копаются в песке, тусит компания подростков, расположившись на пледе. Идиллия, да и только. Идиллия… будней!
Среди счастливчиков, отдыхающих на пляже в это время, — в основном пожилые люди и дети. Бабушки с внуками. Купались трое — женщина и двое детей. Хотя, кстати, врачи рекомендуют детям окунаться при температуре воды от +22°.
Но… там же плавали утки. С утятами. Вообще-то водоплавающие — рискованное соседство. Они, как вообще-то многим известно, являются переносчиками личинок плоских червей, которые залезают под кожу купальщиков, вызывая зуд. Зараза известна в народе как «зуд купальщика» (или церкариоз). С другой стороны, Роспотребнадзор-то признал воду в этом озере годной для купания…
Разговорилась с пожилой парой, расположившейся на лежаках. Мужчина как раз выходил из воды.
— Как водичка? Не холодно купаться?
— Заходить тяжеловато, но через 5 минут уже не чувствую холода. Освежающая! — отвечает он.
— Мы вообще закаленные, — подхватывает его жена. — У нас сейчас нет горячей воды, так вот, муж после озера не ополаскивается, а я встаю под холодный душ дома, смываю все с мылом, и мне отлично! Мы уже четыре дня купаемся. А вообще народ тут с апреля начал собираться, кто-то уже тогда купался…
Пара приезжает сюда только в будние дни. Едут полчаса на автобусе — очень удобно.
Мужчина добавляет, что сейчас флаг желтый, а когда озеро «зараженное», то вывешивают черный флаг. Говорит, что, когда наступит жара и со всего близлежащего района (и не только) сюда будут стекаться отдыхающие, вода не будет успевать восстанавливаться.
— Утки не смущают? Они же переносят личинки, можно подцепить «зуд купальщика»…
— Да это они сейчас свободно тут плавают, потому что людей мало, а в выходные куда-то исчезают, стараются скрыться. Мы в прошлом году даже спасали одну утку, у нее было крыло, что ли, перебито… Вызывали службу спасения. А вообще тут родники бьют. Вы, если соберетесь в выходные приехать, берите покрывало или плед, а то лежаков не хватит точно. Ну или утром рано надо приезжать, — посоветовала мне напоследок пенсионерка.
Кстати, дальше по берегу от пляжа, где, вероятно, и скрываются утки при обилии отдыхающих, уже стоят знаки «Купаться запрещено».
Увы, но палаток с какой-либо едой и напитками или кафе на пляже нет. Как я заметила, люди в основном приносят все с собой — термосы, бутерброды. Можно что-то купить в ближайшем супермаркете, до которого пять минут ходу, но для этого надо выходить «в город», переодеваться. А еще за забором пляжа была обнаружена и зона для барбекю, где можно арендовать беседку и мангал. Когда я туда зашла, никто ничего не жарил, оно и понятно — разгар рабочего дня.
Бесплатные пляжи — это бюджетный вариант отдыха. Платить в таких местах нужно разве что за развлечения: аренду рыболовных снастей, лодок (500 ₽ за час), велосипедов (300 ₽ в час), роликов (300 ₽ в час), за прыжки на детском батуте (100 ₽ за 5 мин.), за посещение игровой детской зоны и так далее. Но если взять еду с собой и не пользоваться допуслугами, отдых вообще не облегчит кошелька, не считая стоимости проезда. Минус, правда, существенный — в выходные и в праздники придется «потолкаться» с другими отдыхающими.
В дополнение к легальным водоемам Москвы есть еще и 21 водоем из списка Роспотребнадзора в ближайшем Подмосковье, куда можно доехать на метро.
Мы посмотрели расценки на платных пляжах. Один из таких, например, относится к городскому округу Красногорск. Нынешним летом доступ к нему обойдется для взрослого в 400 ₽, детям от 7 до 14 и пенсионерам — в 100 ₽ Малышам до 7 лет и многодетным семьям ничего платить не надо.
Аренда шезлонга — 700 ₽ в день. Цена парковки — 100 ₽ в час. Зато есть точки общепита, где продаются шашлыки, пицца, мороженое и напитки.
Цена за посещение этой зоны отдыха небольшая, поэтому «в одиночестве» тут тоже не останешься, как и на бесплатном. «Пляж вполне пригоден для отдыха на весь день, — отзывается один из посетителей. — Можно выходить, заходить в течение дня по чеку с кассы. Не нравится только, что в выходные ну очень много народу, как и на многих других пляжах в Москве. В будни гораздо меньше, и приятнее отдыхать!». «Приезжайте пораньше, чтобы найти место на парковке и арендовать лежак или зонт» — указано в рекомендациях.
А один из отдыхающих поделился негативом: «Не понравилось в самом водоеме: плавает тина, пахнет болотом, видел дохлую рыбку».
Мы прикинули, что день релакса в подобных местах обойдется паре в 4700 ₽ — с двумя шезлонгами, парковкой на 5 часов и перекусом. Дальше идем по возрастающей…
Пляжные комплексы: от 10 000 ₽ за день.
С недавних пор число зон для отдыха у воды резко возросло за счет рукотворных. Там много плюсов. Это и постоянно теплая и чистая — без уток, песка, ила и водорослей — вода, безопасное дно и полный набор пляжных удовольствий: коктейли, эспрессо, смузи и прочее-прочее. Таких комплексов настолько много понастроили в городе, что наверняка найдется более-менее близкий к вашему дому.
Так, например, в одном из столичных парков с выходом на Москву-реку пару лет назад появился свой летний пляжный комплекс. Купаться разрешается исключительно в понтонных бассейнах, а нарушителей, рискнувших окунуться в Москву-реку вне этих конструкций, могут «попросить» из парка.
Мы посмотрели, во что обойдется выходной в таком райском месте.
Цена 3-часового сеанса купания составляет 2000−3000 ₽ на одного взрослого в выходные. В будни — 1100 ₽ Таким образом, в субботу и воскресенье паре придется выложить 4000 ₽ (или 6000 ₽ в более дорогих комплексах) только за «покупаться». Легко перекусить, выпить кофе или чего другого — прикинем на это еще 1500 ₽
Дальше учитываем траты на парковку. В Серебряном Бору, например, есть бесплатный паркинг — в 500 метрах от входа, но очевидно, что в выходные местечко там найдется лишь ранним утром. Платный ближе к пляжу и стоит 100 ₽/час в будни и 200 ₽/час в выходной. Откладываем на отдых еще 800 ₽ (за три часа сеанса плюс час в ресторане). Если на такси, то 3000 ₽ берем туда и обратно.
Цена дня у воды возрастает, если запланировать обед в ресторане поблизости. Мы посмотрели цены в заведениях близ пляжей Серебряного Бора и ужаснулись. Салат «Цезарь» — 950 ₽, шашлык из цыплят — 1050 ₽, филе лосося — 1920 ₽, медовик — 790 ₽
Ну пусть это будет заведение подешевле, тогда добавим на обед еще 4000 ₽ на двоих. Итого, паре придется выложить 10 300 рублей за день релакса.
Я заглянула в одну из таких водных зон, расположенную в небольшом городском парке. Из-за того, что были будни, в бассейне находилось всего пятеро — папа с двумя маленькими сыновьями и женщина с дочкой-подростком. Хлорка вообще не ощущается, так как в бассейнах предусмотрена самая современная система очистки воды.
На свой водный релакс я потратила 1800 ₽ (1100 ₽ за вход плюс 700 ₽ за капучино и хот-дог). В выходной день такой же отдых на двоих взрослых обойдется в 5400 ₽ (4000 ₽ вход за двоих плюс перекус 1400 ₽). Экономия из-за того, что зона в шаговой доступности от дома и без обеда в кафе…
— Это сегодня рабочий день и не жарко, поэтому такое раздолье, а вы представьте, что здесь будет в выходные, когда придут все 115 человек (по числу лежаков) на такой небольшое бассейн, — поделилась со мной женщина, которая знает о таком раскладе по прошлому лету.
А не мотнуться ли в Анталью?..
Есть и более затратные варианты расслабления у воды в черте мегаполиса. В одном из пляжных комплексов, на территории яхт-клуба, в базовую сумму 3000 ₽ на человека включены шезлонг и два полотенца. Напитки и еда оплачиваются отдельно.
Отдых в VIP-зоне комплекса обойдется паре в выходные уже в 10 000 ₽ Сумма включает в себя размещение на двойном шезлонге или кровати на двоих, два полотенца и обслуживание официантом по меню бассейна. Напитки и еда — за допденьги. Дальше цены еще повышаются: аренда бунгало в выходные — 16 000 ₽, шатра — дороже. Зато время пребывания не ограничено сеансами. Парковка платная — 100 ₽/час.
«Отдых в духе желанных курортов Лазурного Берега, не выезжая за пределы столицы» — слоган комплекса. Мы прикинули, что день отдыха в таком может обойтись паре, с учетом закусок в бассейне и обеда в ресторане за 5000−7000 ₽, чуть ли не в 25 000 ₽ Это, конечно, если отдыхать на широкую ногу.
Возьмем для примера стоимость отдыха в отеле Антальи на двоих взрослых с 8 по 15 июня. Конечно, разброс цен, в зависимости от степени комфорта, велик. В типа хостеле — страшно подумать! — неделя обойдется всего в 28 440 ₽ Правда, пляж в километре и питания нет. Тут же предложение 5-звездочного отеля: неделя за 253 520 ₽ Возьмем середину: четыре звезды, первая линия, стандартный номер на двоих, «все включено» — 77 000 ₽
Самый дешевый вариант перелета Москва—Анталья—Москва (8 июня туда, 15-го обратно), который я нашла, — два билета за 93 000 ₽ Если сложить перелет и отель (берем 4 звезды за 77 000 ₽) и разделить эту сумму на 7 дней, то день очень достойного, подчеркнем, времяпрепровождения у моря на турецком курорте обойдется паре в 24 000 ₽
Если брать путевку от турфирмы (перелет тут дешевле), то Турция еще больше выигрывает. Стоимость дня отдыха для двоих в 5-звездочном отеле с системой «все включено» составит 16 000 ₽ В 3-звездочном отеле — 10 500−11 900 рублей, это вместе с авиаперелетом.
Вывод: день релакса в столичном пляжном комплексе может вылиться в большую сумму, чем на турецком пляже, где море, бассейн и «все включено», или же равноценен.
Впрочем, «дома и водоемы помогают» — кому-то берег родной ближе к сердцу и краше всех заморских, да и чиновники и врачи сейчас призывают российских граждан отказаться от проведения отпуска в Турции, пугая тамошним вирусом Коксаки…
МЕЖДУ ТЕМ.
Статистику по происшествиям на воде подвели специалисты из МЧС. С начала года в России погибли 756 человек, 32 из них — дети.
Замначальника отдела нормативного правового обеспечения и перспективного развития департамента Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России Александр Нестеров рассказал, что люди, как правило, гибнут в местах, не оборудованных для купания. По этой причине происходит 60% случаев гибели взрослых на воде.
Вторая причина гибели на воде у взрослых — злоупотребление алкоголем. Пьянство — причина 30% смертей взрослых на водных объектах. Еще одна причина — неумение плавать, из-за этого происходит 10% утоплений.
У детей же главная причина гибели на воде — отсутствие присмотра старших. В 55% случаев дети гибнут именно по недосмотру родителей.