Шойгу раскрыл, сколько власти потратили млрд на укрепление традиционных ценностей

Шойгу отметил, что в международной сфере важно формировать образ России как защитника духовно-нравственных традиций, что должно стать одним из приоритетов внешней политики. Он также подчеркнул, что Россия успешно противостоит попыткам ограничить использование русского языка, «отменить» российскую культуру и литературу, а также навязать чуждые традиционным ценностям установки.