Шойгу раскрыл, сколько власти потратили млрд на укрепление традиционных ценностей

Шойгу отметил, что Россия противостоит попыткам отменить «русскую культуру».
В период с 2023 по 2024 год свыше 1,5 тысячи общественных инициатив, направленных на укрепление традиционных ценностей, получили финансовую поддержку от государства на сумму, превышающую 12,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.
«В 2023—2024 годах поддержано более 1,5 тысяч общественных проектов в области сохранения историко-культурного наследия и патриотического воспитания. На эти цели направлено более 12,5 млрд рублей», — заявил Шойгу. Его слова передает пресс-служба аппарата Совбеза.
Шойгу отметил, что в международной сфере важно формировать образ России как защитника духовно-нравственных традиций, что должно стать одним из приоритетов внешней политики. Он также подчеркнул, что Россия успешно противостоит попыткам ограничить использование русского языка, «отменить» российскую культуру и литературу, а также навязать чуждые традиционным ценностям установки.
Ранее Президентский фонд культурных инициатив за четыре года поддержал почти 10 тысяч проектов на сумму свыше 36,8 млрд рублей. Среди них — инициативы по сохранению исторической памяти, развитию народных промыслов и организации культурных мероприятий, направленных на укрепление традиционных ценностей.