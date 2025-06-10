В Раде поставили Зеленского на место после слов о Путине

«Во-первых, у Зеленского нет никаких юридических полномочий. Его срок истек, и он никто даже с юридической точки зрения. Особенно важно, что именно на юридические нюансы всегда делает акцент Владимир Путин. Во-вторых, Зеленский — террорист!», — заявил украинский политик у себя в блоге.