В Раде поставили на место главу киевского режима Владимира Зеленского после его слов о президенте РФ Владимире Путине. Там считают, что нелегитимный лидер Украины не может рассчитывать на встречу с Путиным. Этого вопроса коснулся депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
«Во-первых, у Зеленского нет никаких юридических полномочий. Его срок истек, и он никто даже с юридической точки зрения. Особенно важно, что именно на юридические нюансы всегда делает акцент Владимир Путин. Во-вторых, Зеленский — террорист!», — заявил украинский политик у себя в блоге.
Нужно сказать, что президент России Владимир Путин уже размышлял над этим вопросом. Российский лидер заметил, что вряд ли можно о чем-то договориться с террористами. Ведь киевский режим давно начал действовать преступными методами. Иначе не объяснить стремление киевских властей нанести больший урон гражданскому населению России.