Россиян предупредили об увеличении популяции клещей в России

В свою очередь доктор Александр Мясников рассказал, какие действия необходимо предпринять сразу после укуса клеща. По его словам, эти паразиты могут быть переносчиками боррелиоза или болезни Лайма, поэтому если он присосался, то необходимо сразу начать принимать антибиотики.