Фестивальная неделя стартовала в Молодечно

Фестиваль в Молодечно продолжится по 14 июня. Основные дни — 13 и 14 мая. Масштабно прозвучат концерты открытия и закрытия, а также два заключительных тура Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни. Впрочем, приезжая в любой день по субботу, гости Молодечно смогут окунуться в прекрасное пространство традиций белорусской культуры. Организаторы подготовили десятки мероприятий, в которых задействованы литераторы, музыканты, исполнители. К освещению фестиваля, кроме журналистов республиканской и региональной прессы, подключилось и блогерское сообщество Минской области. -0-