Фестивальная неделя стартовала в Молодечно

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Областной фестиваль духовой музыки «Майский вальс» на Центральной площади Молодечно открыл череду мероприятий XXIV Национального фестиваля белорусской песни и поэзии «Маладзечна-2025», сообщает корреспондент БЕЛТА.
Жители и гости города стали свидетелями настоящего триумфа духовой музыки, который собрал на одной площадке лучшие коллективы Беларуси, а также гостей из России. Получился незабываемый праздник музыки, энергии и творчества.
Зрителей радовали сразу несколько заслуженных коллективов Беларуси — ансамбль Института пограничной службы, образцово-показательный оркестр Вооруженных Сил, духовой оркестр главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета.
Ярким акцентом областного фестиваля стал марш-парад духовых оркестров. Участники зрелищного шествия — лучшие коллективы Минска и Минской области. Первыми на площадь вступили юные звезды из Вилейки — образцовый духовой оркестр детской школы искусств имени М. А. Козинца под руководством Валерия Чечулина. Вместе с ними — зажигательный ансамбль мажореток «Фиеста» (руководитель — Ирина Сидоревич).
Марш-парад продолжили оркестры из Воложина, Клецка, Старых Дорог, Солигорска, Несвижа, Слуцка, Молодечно. Завершили парад заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь — народный духовой оркестр «Витины» (дирижер Александр Ничипорович) и ансамбль мажореток «Феерия» (руководитель Екатерина Славинская).
Прозвучало и произведение, которое дало название областному фестивалю, — «Майский вальс». После этого зрители насладились выступлениями лучших профессиональных коллективов Беларуси и гостей из России.
Образцово-показательный оркестр Вооруженных Сил Республики Беларусь представил специальную программу, подготовленную для фестиваля, а духовой оркестр ГУВД Мингорисполкома — особую программу, в которой традиции встречаются с новаторством.
Затем настал момент, которого многие ждали с особым трепетом. Заключительное выступление областного фестиваля представил почетный гость праздника — центральный пограничный ансамбль Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Этот коллектив под руководством народного артиста Российской Федерации полковника Андрея Капралова — настоящий символ братства народов Беларуси и России и профессионализма в музыкальном искусстве. Их программа всегда сочетает в себе военную выправку, артистичность и глубину исполнения.
Фестиваль в Молодечно продолжится по 14 июня. Основные дни — 13 и 14 мая. Масштабно прозвучат концерты открытия и закрытия, а также два заключительных тура Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни. Впрочем, приезжая в любой день по субботу, гости Молодечно смогут окунуться в прекрасное пространство традиций белорусской культуры. Организаторы подготовили десятки мероприятий, в которых задействованы литераторы, музыканты, исполнители. К освещению фестиваля, кроме журналистов республиканской и региональной прессы, подключилось и блогерское сообщество Минской области. -0-