В «Ростехе» рассказали о потенциале российского танка Т-90М

«Если сравнивать наши танки с их аналогами, то Т-90М “Прорыв” превосходит их по огневой мощи, броне и маневренности. Благодаря управляемому боеприпасу и всеракурсной динамической защите, у него увеличена дальность поражения целей», — отметил Чемезов.