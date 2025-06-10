В «Ростехе» рассказали о потенциале российского танка Т-90М

Российский танк Т-90М превосходит западные модели, которые получает Украина, по уровню защиты благодаря всеракурсной динамической защите. Об этом заявил Сергей Чемезов, руководитель «Ростеха», в интервью журналу «Разведчик».
«Если сравнивать наши танки с их аналогами, то Т-90М “Прорыв” превосходит их по огневой мощи, броне и маневренности. Благодаря управляемому боеприпасу и всеракурсной динамической защите, у него увеличена дальность поражения целей», — отметил Чемезов.
Глава «Ростеха» также рассказал, что Т-90М выдерживал удары десятков дронов и продолжал выполнять боевые задачи.
Обновленный Т-90М оснащен новым модулем башни с многослойной броней. Система динамической защиты «Реликт» и антидроновые экраны значительно увеличили его защищенность. Мощный дизельный двигатель на 1130 лошадиных сил обеспечивает танку высокую производительность.
Напомним, Т-90М «Прорыв» Вооруженных сил (ВС) России стал «самым умным» танком в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Ранее журнал The National Interest назвал российские танки Т-72 лучшими в мире.