«Жарко, холодно и грязно»: россияне поделились ужасами приморского отпуска

— В Турции в это время года всегда так, — комментирует +42 на термометре москвичка Динара, отдыхающая в Сиде постоянно. — Но в этот раз есть и кое-что другое. Сейчас очень опасное солнце, забыла, как по-научному, но очень активное. Вот люди и удивляются, чего это у них вдруг «аллергия на солнце», если раньше никогда не было?! А это и не аллергия, это самое настоящее солнечное отравление. Симптомы — прыщи по всему телу, слабость, рвота. Местные про это знают, только не афишируют, чтобы туристов не пугать, а сами они не загорают. Конечно, скрывать нехорошо. Но туристам же говорят не выходить на солнце после 12 и до 17 часов, просто не сообщают, почему. А они выходят, а потом лежат-умирают, протекает и впрямь тяжело, хотя это не смертельно. Некоторые прямо встать не могут, вызывают врачей в номер, а те первым делом говорят, что солнечная интоксикация страховкой не покрывается. Это вина самого туриста. Глупость, вернее.