«Жарко, холодно и грязно»: россияне поделились ужасами приморского отпуска

Июньский отдых у моря по сходным ценам для многих сограждан обернулся нежданным квестом на выживание: на загрязненных пляжах Краснодарского края ужесточили меры надзора, на отечественной Балтике холод, а на доступных турецких курортах аномальная жара. Мы пообщались с соотечественниками, испытывающими на себе тяготы бюджетного отдыха.
С началом купального сезона не проходит и дня, чтобы на пляжах Анапы и Темрюкского района, 155 из которых закрыты для купания, не обнаружили нарушителя запрета Роспотребнадзора, наложенного в прошлом году из-за разлива мазута. Мазутные купальщики выкладывают свои подвиги в соцсетях, сведения доходят до курортной администрации, обязанной отвечать за своих гостей, — и в июне, похоже, ее терпение лопнуло. На проходах к ряду пляжей вместо легких металлических заграждений для сознательных появились стационарные цементные блоки, часть курортных развлечений приостановлена, а парковка вдоль пляжей стала платной.
На другом доступном для среднего россиянина отпускном направлении — на российской Балтике в Калининградской области — сезон открылся 1 июня. Но вода у побережья прогрелась лишь до 11−16 градусов. Причем до верхней отметки лишь в Куршском заливе, а в любимом российскими туристами Зеленоградском районе она всего +13…+14 °C. Об опасности заходить в такую воду предупреждают пляжные спасатели, а купившим путевки остаются лишь променады вдоль моря, и то если ветер не очень сильный.
Тем временем в турецких Сиде, Кемере и Анталье, где традиционно больше всего гостей из РФ, жара перевалила за +40. Но, по сообщению медиков, это не просто жара, а высокая солнечная активность, из-за которой у непривычных к ней людей могут начаться серьезные неполадки со здоровьем, самое «безобидное» из которых — аллергия на солнце в виде зуда и высыпаний на коже. Особенно это касается детей, а между тем в июне россияне в основном вывезли именно их, так как в июле и августе на турецкой ривьере обычно еще жарче, а то и лесные пожары.
Мы решили из первых рук узнать, где же нашему туристу лучше — то есть хуже? И поговорили с теми, кто отдыхает в вышеописанных местах прямо сейчас.
— Мы сначала приехали в Анапу, — делится Ксения из Москвы, отдыхающая в Краснодарском крае с мужем и ребенком. — Анапа живет: столовые, кафе, детские аттракционы — все работает. На Центральном пляже новые настилы для загорающих. Аквапарк «Золотая бухта» даже подорожал: 2500 ₽ за взрослый билет, 1500 за детский. Клубника на рынке от 350 ₽ за кг, черешня от 500 ₽/кг, а еще и парковки по всему центру стали платными — 40 ₽ в час, штраф 3 тыс. руб. Но народу все равно много, некоторые купаются. Но мужу показалось, что мазутом даже пахнет в воздухе, хотя я, признаться, не почувствовала. Но решили все же уехать из Анапы в маленькие поселки. Приезжаем в Витязево, вода там на вид намного чище. Но только вся береговая линия в сетках, ловящих мазут, набережная Паралия почти пустая, колесо обозрения закрыто. Места в гэстхаусах есть, но отдыхать на таком фоне как-то грустно. Решили переехать в Голубицкую на Азов, в пробке вот стоим 5-й час.
А вот в Зеленогорске, Пионерском и Светлогорске Калининградской области пляжи открыты, на них чисто и стоят лежаки, работают раздевалки, душевые и ногомойки, но над всем этим изобилием развиваются черные флаги. Купаться запрещено из-за температуры воды.
У наших отпускников в Турции проблемы обратные: жарко так, что аж дышать нечем, а ходить нет сил.
— В Турции в это время года всегда так, — комментирует +42 на термометре москвичка Динара, отдыхающая в Сиде постоянно. — Но в этот раз есть и кое-что другое. Сейчас очень опасное солнце, забыла, как по-научному, но очень активное. Вот люди и удивляются, чего это у них вдруг «аллергия на солнце», если раньше никогда не было?! А это и не аллергия, это самое настоящее солнечное отравление. Симптомы — прыщи по всему телу, слабость, рвота. Местные про это знают, только не афишируют, чтобы туристов не пугать, а сами они не загорают. Конечно, скрывать нехорошо. Но туристам же говорят не выходить на солнце после 12 и до 17 часов, просто не сообщают, почему. А они выходят, а потом лежат-умирают, протекает и впрямь тяжело, хотя это не смертельно. Некоторые прямо встать не могут, вызывают врачей в номер, а те первым делом говорят, что солнечная интоксикация страховкой не покрывается. Это вина самого туриста. Глупость, вернее.
— А у нас сообщают, что «десятки россиян в турецких больницах!».
— Возможно, но только им там ставят капельницу за их же счет и отправляют назад. Капельницу за 120$ страховая и то не оплачивает, а уж полежать в стационаре и подавно за свой счет. Не легче ли на солнце не выходить в запрещенные часы без защитного крема и панамки?