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Лукашенко рассказал о пользе диктатуры

«Вот эта диктатура» пойдет на пользу Белоруссии. С таким заявлением выступил президент республики Александр Лукашенко на совещании с чиновниками.

«Вот эта диктатура» пойдет на пользу Белоруссии. С таким заявлением выступил президент республики Александр Лукашенко на совещании с чиновниками.

— Все вы кричите — диктатура! Вот эта «диктатура» будет вам на пользу, — приводит его слова Telegram-канал «Пул Первого».

Под «вот этой диктатурой» Лукашенко подразумевал готовность государства оказывать бесплатную поддержку чиновничеству в организации мероприятий.

Днем ранее Лукашенко пожаловался на отставание Белоруссии от Европы. По его словам, если Белоруссия не начнет догонять страны Европы по уровню производительности труда, то ей и Калининградской области «нечего делать» на европейском рынке.

28 мая Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия должна вырастить столько картофеля, чтобы хватило и ей, и России. Он отметил, что этот шаг не является благотворительностью и принесет «приличные деньги».

29 мая белорусский лидер сообщил, что гибель скота в стране достигла исторического максимума. Он подчеркнул, что специалисты вместо лечения животных и наблюдения за их состоянием стремятся не дать начальству узнать об объемах гибели скота.