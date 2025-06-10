Шеф-кондитер Беляева рассказала, как правильно хранить шоколад

Эксперт рассказала, что шоколад можно хранить в холодильнике при температуре выше пяти градусов, но лучше всего он сохраняет свои свойства при температуре до 18 градусов. Темный шоколад более устойчив к температурным изменениям, тогда как молочные и белые сорта требуют особых условий из-за молочных жиров.