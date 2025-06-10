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Кажется, дождь собирается: В Молдове обещают + 27 и осадки — зонты не забываем дома

Прогноз погоды от синоптиков на среду, 11 июня 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 11 июня, в Молдове температура немного опустится, а вместо ожидаемой летней погоды будет облачно, местами пройдут дожди.

Ветер будет дуть северный, 5−9 м/с.

Ночные минимумы составят +13…+14 °C, днём же.

Воздух прогреется до +21°C на севере, до +27°C в центральных районах и до +28°C на юге.

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