Кажется, дождь собирается: В Молдове обещают + 27 и осадки — зонты не забываем дома

В среду, 11 июня, в Молдове температура немного опустится, а вместо ожидаемой летней погоды будет облачно, местами пройдут дожди.
Ветер будет дуть северный, 5−9 м/с.
Ночные минимумы составят +13…+14 °C, днём же.
Воздух прогреется до +21°C на севере, до +27°C в центральных районах и до +28°C на юге.
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