Марков раскрыл истинную причину визита отца Маска в Москву

Политолог отметил, что визит Эррола Маска не связан с позицией его сына Илона по отношению к России. По данным Маркова, между отцом и сыном сложились напряженные отношения, они практически не поддерживают общение. В детстве, как утверждает эксперт, Эррол применял к Илону жесткие методы воспитания, считая, что «нужно шлепать детей», чтобы они стали успешными.