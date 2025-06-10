Марков раскрыл истинную причину визита отца Маска в Москву

Эррол Маск побывал в Москве не только для участия в форуме, но и намерен заключить контракты.
Отец Илона Маска, предприниматель Эррол Маск, намерен наладить деловые связи и получить выгодные контракты с российскими компаниями после своего визита в Москву. Об этом сообщил политолог Сергей Марков.
«Он же бизнесмен. Поэтому помимо участия в “Форуме будущего 2050” отец Маска мог обсуждать и бизнес-проекты», — прокомментировал Марков визит Маска-старшего в Россию корреспонденту aif.ru.
Политолог отметил, что визит Эррола Маска не связан с позицией его сына Илона по отношению к России. По данным Маркова, между отцом и сыном сложились напряженные отношения, они практически не поддерживают общение. В детстве, как утверждает эксперт, Эррол применял к Илону жесткие методы воспитания, считая, что «нужно шлепать детей», чтобы они стали успешными.
Ранее Эррол Маск рассказал, что его и дочь пытались отговорить от поездки в РФ. Несмотря на это, 79-летний предприниматель прибыл в Москву и выступил на международном форуме, назвав российскую столицу одной из лучших в мире.
Ранее сообщалось, что Эррол Маск прибыл в Москву для участия в международном «Форуме будущего 2050». Форум проходил 9−10 июня на территории кластера «Ломоносов». На мероприятие для обсуждения тем освоения Марса, войн будущего и культурного кода прибыли эксперты из разных уголков мира.