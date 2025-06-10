Пять побед Дениса Мацуева: знаменитый пианист празднует пятидесятилетие

Когда слушатель оценивает игру пианиста, часто обращает внимание на его руки. Например, Сергей Рахманинов, которого наш юбиляр, кстати, обожает, был и выдающимся композитором, и дирижером, и пианистом. А еще отдельную славу заслужили руки музыканта — ростом он был под два метра (198 см), и руки пропорционально телу были невероятные, с длинными пальцами, широкими ладонями. Сохранились фотографии именно кистей Сергея Васильевича — как произведение искусства. И на портретах композитора они часто становились важной акцентной частью. В общем, все его тело было заточено под исполнительское искусство. И в сочинениях его большие руки тоже отразились — не каждый музыкант может сыграть ряд прелюдий: не хватает как раз длины пальцев, ширины ладони (исполнительского мастерства, кстати, тоже). Парадокс: у Дениса Мацуева, как и у Святослава Рихтера, рука небольшая. Но в случае с игрой на фортепиано важнее ловкость.