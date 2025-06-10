Пять побед Дениса Мацуева: знаменитый пианист празднует пятидесятилетие

11 июня фортепианному гению Денису Мацуеву исполняется 50 лет. В честь красивой даты мы подобрали 5 маленьких и больших побед знаменитого пианиста.
Путь к успеху лежал через «Тюмень».
Не секрет, что для любого исполнителя важен инструмент, на котором он обучается искусству игры. Нет, не обязательно скрипачам учиться на Страдивари, равно как ничего страшного не произойдет, если у начинающего пианиста не будет дома рояля Steinway & Sons. Однако, как показывает практика, чтобы стать первоклассным музыкантом, достаточно и простой «Тюмени». Будущий победитель конкурса Чайковского Денис Мацуев начинал постигать нотную грамоту и искусство игры на фортепиано на инструментике фабрики «Тюмень». Причем до той знаменитой победы, которая принесла молодому пианисту мировую славу, Денис Леонидович «доигрался» именно на таком «гробе на колесиках» (так многие называли инструменты Тюменской фабрики клавишных инструментов). После успеха в Москве в 1998 году к Мацуеву приехали японцы, чтобы снять о нем фильм. Увидев, на чем занимался молодой музыкант, не поверили. Думали, обманывает. Если бы…
Сначала гол, потом Рахманинов.
Многие знают о том, что Мацуев — страстный болельщик «Спартака». Причем любовь именно к этому клубу ему привила бабушка, а не папа или дедушка, как это часто бывает. Сам пианист некогда признавался, что для него игра любимого футбольного клуба подобна театральному действу с импровизационностью, непредсказуемостью — видит в этом искусство и красоту. Да и сам пианист, несмотря на то, что всем музыкантам руки положено беречь как зеницу ока, как святыню, был заядлым игроком и частенько гонял мяч с пацанами во дворе. И на вопрос о том, что такое счастье, Денис Леонидович и сегодня отвечает: «Прогулять уроки и пойти играть в футбол».
В день, когда в Иркутск приехала Иветта Воронова, которая занималась поиском молодых талантов по всей стране, случилось досадное совпадение: мероприятие в иркутской филармонии было назначено ровно в тот же день, что и футбольный кубок дворов… На помощь пришел мудрый отец, который подсказал сыну: успеть можно все. Итак, сначала будущая музыкальная звезда забил важный гол на дворовом чемпионате и, пока сетка на воротах еще колыхалась от попавшего в нее мяча, убежал в филармонию играть две прелюдии, конечно же, Рахманинова, и собственную джазовую импровизацию. Услышав от Вороновой заветное: «Киска моя, мы хотим пригласить тебя в Москву», унесся обратно во двор — отмечать успехи.
Уезжать в столицу, кстати, не очень-то и хотелось. Обратно в родной Иркутск музыкант рвется и сейчас. А тем более тогда 15-летнему подростку расставаться с домом не хотелось. И здесь снова на помощь пришли родители, но на сей раз в лице мамы: «Ты же можешь смотреть матчи “Спартака” вживую». Так и уехал. Не в Центральной музыкальной школе учиться, а на игры «Спартака».
Ловкость рук и никакого мошенничества.
Когда слушатель оценивает игру пианиста, часто обращает внимание на его руки. Например, Сергей Рахманинов, которого наш юбиляр, кстати, обожает, был и выдающимся композитором, и дирижером, и пианистом. А еще отдельную славу заслужили руки музыканта — ростом он был под два метра (198 см), и руки пропорционально телу были невероятные, с длинными пальцами, широкими ладонями. Сохранились фотографии именно кистей Сергея Васильевича — как произведение искусства. И на портретах композитора они часто становились важной акцентной частью. В общем, все его тело было заточено под исполнительское искусство. И в сочинениях его большие руки тоже отразились — не каждый музыкант может сыграть ряд прелюдий: не хватает как раз длины пальцев, ширины ладони (исполнительского мастерства, кстати, тоже). Парадокс: у Дениса Мацуева, как и у Святослава Рихтера, рука небольшая. Но в случае с игрой на фортепиано важнее ловкость.
Маленькая рука, но силушка в ней богатырская. Много лет назад пианист на одном из парижских концертов вошел в раж настолько, что, исполняя Сонату № 7 Сергея Прокофьева, сломал рояль — подломилась задняя ножка инструмента. Тогда же сорвалось крепление и у банкетки, на которой сидел музыкант, — какова экспрессия! Но тогда все удачно выкрутились, сказав, что так и было задумано.
Бросил курить ради Рахманинова.
Искренняя любовь к творчеству Сергея Васильевича Рахманинова сподвигла пианиста оставить вредную привычку. После очередного концерта в Париже к Мацуеву подошел человек, внешне очень похожий на Рахманинова. Звали его Александр Борисович. Рахманинов. Он оказался внуком композитора. Он озвучил предложение: «Если вы бросите курить, я вам дам большой подарок». Для семьи Рахманиновых курение действительно было больным вопросом — сам композитор был заядлым курильщиком, и сигареты во многом поспособствовали подрыву его здоровья. Мацуев вредную привычку оставил, а взамен получил сокровище — два произведения Рахманинова, которые тогда никто еще не слышал. Это были сюита и фуга ре минор, сочиненные композитором в студенческие годы, а точнее, в 1891-м.
Вокруг этих произведений ходит легенда о том, что они были отправлены самому Петру Чайковскому, чье мнение для Рахманинова было крайне важным. Но что-то случилось, и ноты к мэтру в руки так и не попали, а потом и вовсе были утеряны. Относительно недавно нотные тексты были обнаружены сотрудниками Музея музыки. По сути, Александр Борисович подарил Мацуеву не ноты, а право первым исполнить произведения и сделать их записи, и не просто где-то, а в швейцарском имении Рахманинова Сенар, на личном рояле Сергея Васильевича.
Проба пера.
Еще один важный критерий в оценке мастерства любого пианиста — его умение интерпретировать произведение. Да, композиторы дают свои указания по исполнению — темп и прочие мелкие нюансы. Но пианист, следуя им, всегда привносит что-то свое. И в этом смысле концепции Мацуева часто оказываются убедительными, за что его и обожает слушатель. Но от чего оттолкнуться исполнителю, если композитор вдруг не оставил на нотах никаких директив?
Так случилось как раз с сюитой и фугой ре минор. С этими произведениями связан и «композиторский» опыт Дениса Леонидовича. Большая честь — с одной стороны, огромная ответственность — с другой. Пианисту вручили «голые» ноты, так называемый уртекст, где есть лишь нотные знаки и никаких других комментариев — штрихов, темпов и прочего, что необходимо, чтобы понять композиторский замысел. И тут Мацуеву пришлось основательно потрудиться, чтобы подготовиться к исполнению ранних сочинений Рахманинова на его же рояле, в его же доме… Впрочем, и здесь он справился на отлично. 5:0.