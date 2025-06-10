МВД предложило добавить в рейтинг автошкол данные о погибших в ДТП выпускниках

По его словам, цель нововведения — сделать систему обучения в автошколах прозрачной. Будущие водители смогут узнать, какой процент учеников сдал экзамен с первого раза, сколько выпускников автошколы попали в аварии за два года и сколько из них не выжили. Для этого разработают набор показателей, которые будут учитывать при составлении рейтинга.