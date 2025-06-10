МВД предложило добавить в рейтинг автошкол данные о погибших в ДТП выпускниках

Министерство внутренних дел России планирует дополнить рейтинг автошкол данными о выпускниках, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Об этом рассказал замглавы МВД Игорь Зубов.
По его словам, цель нововведения — сделать систему обучения в автошколах прозрачной. Будущие водители смогут узнать, какой процент учеников сдал экзамен с первого раза, сколько выпускников автошколы попали в аварии за два года и сколько из них не выжили. Для этого разработают набор показателей, которые будут учитывать при составлении рейтинга.
Комитет Государственной думы по транспорту поддержал законопроект о контроле качества обучения в автошколах. Документ предлагает создать перечень критериев для оценки эффективности обучения, установить периодичность проверок и наделить МВД полномочиями проводить такие проверки. Рейтинги автошкол будут публиковать в интернете. На пленарном заседании во вторник Госдума приняла этот законопроект в первом чтении. Изменения планируют внести в статью 26 закона «О безопасности дорожного движения».
Ранее Госдума во втором чтении одобрила другой законопроект, ужесточающий наказание для водителей, которые не останавливаются по требованию полиции. Штраф за это нарушение может вырасти до 10 тысяч рублей.