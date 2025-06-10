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В Ростовской области в магазине изъяли 100 пар поддельной обуви и 5,5 тысячи бирок

Фальшивые бренды на полках: в Ростовской области изъяли партию контрафактной обуви.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области раскрыли магазин-подделку. Специалисты Роспотребнадзора Донского региона обнаружили точку продажи контрафактной обуви известных брендов. Речь идет о магазине эконом-сегмента, который принадлежит местному индивидуальному предпринимателю.

Во время проверки сотрудники ведомства обнаружили, более 5,5 тысяч фальшивых маркировок, а также 100 пар поддельной обуви на общую сумму больше 127 тысяч рублей. Это серьезное нарушение законодательства о маркировке товаров. В отношении предпринимателя возбуждены административные дела по двум статьям «Нарушение правил маркировки» и «Предоставление недостоверных сведений». Вся продукция направлена на экспертизу.

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