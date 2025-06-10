17-летний парень выпил алкоголя и поехал кататься по Уфе

Сегодня днем, 10 июня, в Уфе на улице Кирова сотрудники Госавтоинспекции остановили Lada Priora, за рулем которой находился 17-летний подросток. Как сообщает пресс-служба городской дорожной полиции, у юноши не было водительского удостоверения, автомобиль не зарегистрирован в ГАИ, а также от молодого человека ощущался резкий запах алкоголя.
Прибывшие на место родители подростка присутствовали при освидетельствовании, которое зафиксировало 0,628 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Несовершеннолетнего привлекли к административной ответственности. С ним провели профилактическую беседу в рамках кампании «Не рули, малай!». «Приору» эвакуировали на спецстоянку.
Материалы о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер в отношении родителей подростка.
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