17-летний парень выпил алкоголя и поехал кататься по Уфе

Сегодня днем, 10 июня, в Уфе на улице Кирова сотрудники Госавтоинспекции остановили Lada Priora, за рулем которой находился 17-летний подросток. Как сообщает пресс-служба городской дорожной полиции, у юноши не было водительского удостоверения, автомобиль не зарегистрирован в ГАИ, а также от молодого человека ощущался резкий запах алкоголя.