Британские ученые разработали таблетки с фекалиями

В эксперименте участвовал 41 пациент, страдающий от инфекций, не поддающихся стандартному лечению. Людей разделили на две группы: одной давали капсулы с фекалиями, другой — плацебо. Через месяц у первой группы появились полезные бактерии, что может свидетельствовать о вытеснении вредных микроорганизмов.