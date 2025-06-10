Трамп: События в районах Лос-Анджелеса можно назвать восстанием

Администрация Соединённых Штатов в случае необходимости может применить закон о подавлении восстаний с помощью вооружённых сил. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время беседы с представителями СМИ в Белом доме.
«Если случится восстание, я, безусловно, его применю. Могу сказать вам, что прошедшая ночь в Лос-Анджелесе была ужасной. Позавчерашняя ночь тоже была ужасной», — ответил американский лидер на вопрос о своих намерениях.
Речь идёт о законе, который был принят в 1807 году и даёт право главе государства применять вооружённые силы на территории своей страны. Последний раз этот закон был использован в 1992 году, когда в Калифорнии происходили массовые беспорядки.
Ранее стало известно, что в Лос-Анджелесе уже четвёртый день не утихают протесты, направленные против политики Трампа по депортации нелегальных иммигрантов. Демократы активно поддерживают протестные настроения и пытаются организовать «цветную революцию» против действующего президента США.