Американский телеканал перепутал Харьков с сектором Газа

Так, сюжет проиллюстрирован кадрами, на которых запечатлено большое количество темнокожих людей. Они бегут по улицам неизвестного населенного пункта в пустынной местности. При этом видео сопровождается информационной плашкой с заголовком: «Харьков под самым мощным ударом».