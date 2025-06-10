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Американский телеканал перепутал Харьков с сектором Газа

Сюжет WPLG Local 10 был посвящен ударам по военным объектам в Харькове.

Источник: Аргументы и факты

Филиал американской телесети ABC в Южной Флориде WPLG Local 10 показал сюжет про Харьков, сопроводив его видеоматериалами из сектора Газа. Репортаж был опубликован на YouTube-канале телевизионной станции.

Так, сюжет проиллюстрирован кадрами, на которых запечатлено большое количество темнокожих людей. Они бегут по улицам неизвестного населенного пункта в пустынной местности. При этом видео сопровождается информационной плашкой с заголовком: «Харьков под самым мощным ударом».

Отметим, что за два дня авторы материала не устранили ошибку, на которую указали пользователи в комментариях к видеоролику.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига перепутал Украину и США, говоря о сделке по редкоземельным металлам.