Американский телеканал перепутал Харьков с сектором Газа

Филиал американской телесети ABC в Южной Флориде WPLG Local 10 показал сюжет про Харьков, сопроводив его видеоматериалами из сектора Газа. Репортаж был опубликован на YouTube-канале телевизионной станции.
Так, сюжет проиллюстрирован кадрами, на которых запечатлено большое количество темнокожих людей. Они бегут по улицам неизвестного населенного пункта в пустынной местности. При этом видео сопровождается информационной плашкой с заголовком: «Харьков под самым мощным ударом».
Отметим, что за два дня авторы материала не устранили ошибку, на которую указали пользователи в комментариях к видеоролику.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига перепутал Украину и США, говоря о сделке по редкоземельным металлам.