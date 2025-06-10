Более 73 тысяч человек уже зарегистрировались на конкурс «Это у нас семейное»

На конкурс «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей» уже зарегистрировались более 73 тысяч человек. Заявки на участие во втором сезоне будут приниматься до 14 сентября 2025 года. Об этом первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко сообщил на заседании Наблюдательного совета конкурса.
Он отметил, что первый сезон показал огромную востребованность проекта: в прошлом году в конкурсе приняли участие 600 тысяч человек.
«Это гораздо больше, чем просто конкурс или соревнование, потому что это возможность испытать счастье, радость, любовь, восхищение. Благодаря конкурсу семьи стали дружнее: дети, которые стеснялись общаться, на полуфиналах стали общительнее, бабушки, которых с трудом уговаривали более молодые члены семьи, стали локомотивами своих семейных команд и заводили молодежь», — подчеркнул Сергей Кириенко.
Он рассказал об итогах прошлогоднего конкурса: по решению Наблюдательного совета призовые сертификаты были вручены 32 семейным командам. Из них 15 семей приобрели квартиры, 4 — купили дома, 5 — стали владельцами больших земельных участков. Еще 8 семей внесли первый взнос на покупку жилья или выплатили ипотечные кредиты. Финалисты конкурса побывали в семейном путешествии.
«По итогам первого сезона Владимир Владимирович поручил сделать проект ежегодным и две недели назад, 27 мая, на заседании Наблюдательного совета платформы “Россия — страна возможностей” дал старт второго сезона. Для нас с вами это большая ответственность — высокая оценка Президента», — отметил Сергей Кириенко.
Наблюдательный совет утвердил срок завершения заявочной кампании и обсудил первые задания дистанционного этапа. Темой второго сезона станет культурный код России.
«Дистанционный этап конкурса состоит из двух направлений — достижения и задания. Кстати, он доступен участникам с первого дня регистрации. Мы обсудили конкретные задания. Например, семьям будет предложено создать семейный музей, который расскажет о разных поколениях, в задании, приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, участники напишут книгу о своих исторических предках, а в кулинарном — семьи приготовят фирменное блюдо», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
По его словам, львиную долю участников второго сезона составляют женщины. На данный момент среди подавших заявки претендентов 60% — это представительницы прекрасного пола, и 40% — мужчины. По мнению Бетина, именно женщины вдохновляют и мотивируют своих мужчин к новым свершениям.
«География конкурса очень широкая, буквально в первый же день поступили заявки из всех регионов нашей страны», — уточнил он, добавив, что семейные команды сформированы во всех 89 регионах страны.
Зарегистрироваться на участие в конкурсе можно на сайте проекта. Заявки принимаются от семейных команд, в состав которых входят от 4 и более близких родственников. Участники команды должны представлять как минимум три поколения семьи (дети, родители, бабушки-дедушки и другие родственники). При этом в каждой команде как минимум один участник должен быть в возрасте от 5 до 17 лет.
Конкурс «Это у нас семейное» — самый популярный проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». С 2025 года он является частью нацпроекта «Семья». В первом сезоне конкурса приняли участие команды из всех 89 регионов, в том числе их родственники, проживающие в 81 стране.