Более 73 тысяч человек уже зарегистрировались на конкурс «Это у нас семейное»

Зарегистрироваться на участие в конкурсе можно на сайте проекта. Заявки принимаются от семейных команд, в состав которых входят от 4 и более близких родственников. Участники команды должны представлять как минимум три поколения семьи (дети, родители, бабушки-дедушки и другие родственники). При этом в каждой команде как минимум один участник должен быть в возрасте от 5 до 17 лет.