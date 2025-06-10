Экстрасенс объяснила, почему решение Цискаридзе взять псевдоним — роковая ошибка

Артист Николай Цискаридзе взял себе псевдоним и уже готовится к дебюту в Московском художественном театре под именем Максим Николаев. Он решил «начать все с нуля на драматической сцене». Но получится ли у артиста повторить прошлый успех с новым именем и как выбранный псевдоним скажется на судьбе Цискаридзе, выясняла «Вечерняя Москва».
Новые имя и фамилия, псевдоним — это всегда другая судьба и энергия, которые могут не перекликаться с предыдущей личностью. Они могут быть для человека совершенно чужеродными и не всегда благоприятно сказываются на его дальнейшей жизни, рассказала экстрасенс Дарья Миронова.
— Не зря говорят: «Как корабль назовешь, так он и поплывет». Николай Цискаридзе не должен был брать псевдоним и придумывать себе новое имя, потому что его другая, выдуманная личность не сможет повторить тот же звездный путь, что осилил он под своим именем, — уверена эксперт.
Экстрасенс также отметила, что псевдоним, который взял себе Цискаридзе, возник неслучайно:
— Новое имя появилось благодаря глубоким родственным связям, что тоже неблагоприятно повлияет на дальнейшую судьбу артиста. Это не просто сочетание слов, а взятые из очень личных источников имя и фамилия, которые каким-то образом отложились в его памяти.
Миронова также предупредила, что новое имя может серьезно повлиять на ход судьбы экс-премьера Большого театра.
— Я бы рекомендовала никогда не менять человеку имя и фамилию. Потому что успех, который был достигнут, зафиксирован, — за тем человеком — Николаем Цискаридзе. А не за Максимом Николаевым. Если же человек меняет имя и фамилию, выступает под новым псевдонимом, он собственноручно привязывает к своей судьбе кармический цикл другой судьбы. Получается «бутерброд», который не всегда благоприятно сказывается на раскрытии сценического таланта, — заключила Миронова.
Экстрасенс также рассказала, почему опасно называть детей двойными именами и в каком случае это сделает ребенка агрессивным.