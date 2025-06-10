Экстрасенс объяснила, почему решение Цискаридзе взять псевдоним — роковая ошибка

— Я бы рекомендовала никогда не менять человеку имя и фамилию. Потому что успех, который был достигнут, зафиксирован, — за тем человеком — Николаем Цискаридзе. А не за Максимом Николаевым. Если же человек меняет имя и фамилию, выступает под новым псевдонимом, он собственноручно привязывает к своей судьбе кармический цикл другой судьбы. Получается «бутерброд», который не всегда благоприятно сказывается на раскрытии сценического таланта, — заключила Миронова.