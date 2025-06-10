Рэпер Канье Уэст вновь сменил имя и стал Йе Йе

Американский рэпер Канье Уэст в очередной раз сменил имя. На этот раз он стал Йе Йе (Ye Ye), сообщает New York Post (NYP) со ссылкой на документы.
Светский отдел газеты Page Six получил документы, в которых финансовый директор рэпера Gold Digger указал Уэста как Ye Ye.
Ранее, как отмечает NYP, артиста вносили в документы под именем Ye West. Page Six обратилось к представителю рэпера за комментарием, но тот пока не ответил журналистам.
Ранее Канье Уэст выразил обеспокоенность обострением конфликта между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском, обратившись с призывом к их примирению.