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Рэпер Канье Уэст вновь сменил имя и стал Йе Йе

Ранее, как отмечает NYP, артиста вносили в документы под именем Ye West.

Источник: Аргументы и факты

Американский рэпер Канье Уэст в очередной раз сменил имя. На этот раз он стал Йе Йе (Ye Ye), сообщает New York Post (NYP) со ссылкой на документы.

Светский отдел газеты Page Six получил документы, в которых финансовый директор рэпера Gold Digger указал Уэста как Ye Ye.

Ранее, как отмечает NYP, артиста вносили в документы под именем Ye West. Page Six обратилось к представителю рэпера за комментарием, но тот пока не ответил журналистам.

Ранее Канье Уэст выразил обеспокоенность обострением конфликта между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском, обратившись с призывом к их примирению.