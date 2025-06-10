Богослов Лебедев объяснил, зачем нужны кресты перед въездом в населенный пункт

В Российской православной церкви также рассказали, как отмаливать грехи. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих активнее проявлять милосердие и оказывать помощь ближним, особенно в сложных жизненных ситуациях, а в очищении души от грехов не ограничиваться походами в храм. В качестве примера он привел раненых бойцов с территорий Донбасса и в целом всех нуждающихся вокруг.