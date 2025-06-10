Богослов Лебедев объяснил, зачем нужны кресты перед въездом в населенный пункт

Большие православные кресты часто устанавливаются на обочинах дорог перед входом в населенные пункты. Религиовед Андрей Лебедев рассказал россиянам, для чего это делается.
Ранее такие кресты ставили в местах, где не было храмов, размещая их в людных зонах. Любой желающий мог прийти туда, чтобы помолиться и попросить о помощи. Множество жителей деревень собирали средства на строительство хотя бы небольшого храма. По словам Андрея Лебедева, таких примеров достаточно.
Когда люди видят крест у дороги, они могут подумать, что это указывает на близость кладбища, но это не так. Этот символ православия свидетельствует о наличии храма поблизости, передает ИА «Кулик».
В Российской православной церкви также рассказали, как отмаливать грехи. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих активнее проявлять милосердие и оказывать помощь ближним, особенно в сложных жизненных ситуациях, а в очищении души от грехов не ограничиваться походами в храм. В качестве примера он привел раненых бойцов с территорий Донбасса и в целом всех нуждающихся вокруг.