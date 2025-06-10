В центре Москвы чествовали представителей «мягкой силы»: дипломатов, политиков, следователей

Звезды шоу-бизнеса, а также дипломаты и политики собрались в центре Москвы на довольно необычное мероприятие. В театре «Маска» чествовали представителей так называемой «мягкой силы»: дипломатов, политиков, следователей и т.п. — тех, кто внес вклад в развитие и укрепление международных позиций России. Некоторые из них стали прототипами героев нового мюзикла о дипломатах «Пока горит сердце» в постановке Алексея Франдетти. Номера из спектакля в исполнении Валерии Ланской, Александра и Никиты Поздняковых показали в этот вечер. В общем, здесь можно было увидеть не только завсегдатаев светских тусовок, но и тех, кто на них практически не ходит. «МК» тоже присутствовал на необычной премии.
Одними из первых появились певица Виктория Дайнеко с мужем Беркели Овезовым. Они, кстати, всегда приезжают в первых рядах, демонстрируя пунктуальность, на радость ожидающим их журналистам. Гости пребывали в прекрасном настроении. Дайнеко так вообще светилась — недавно она вышла замуж за своего избранника, улыбка не сходила с ее лица. «МК», конечно, поинтересовался, есть ли жизнь в браке.
«Я, в принципе, достаточно ответственный человек, но когда ты понимаешь, что это уже твой муж, твоя семья, воспринимаешь это по-другому», — делилась новоиспеченная жена.
Поскольку вечер был посвящен тематике дипломатии, мы не могли не спросить: насколько дипломатия помогает в семейных отношениях?
«Вообще она в жизни крайне важна. Меня мама с детства называла дипломатом. Я ни разу в жизни не подралась, ни на одну “стрелку” не сходила только потому, что я все вопросы решала дипломатическим путем. Мне кажется, в семье это тоже имеет большое значение», — раскрыла детали певица. Муж Виктории оказался полностью согласен со второй половинкой. «Мы с Викторией умеем договариваться, находить компромиссы, поэтому все прекрасно», — резюмировал супруг.
Еще одна семья — звезды КВН Елены Борщевой — пришла практически в полном составе. У баннера стояла сама артистка с мужем и старшей дочерью. С ходу сообщила, что в семействе круглая дата: 20 лет как супруги вместе. Муж Елены Борщевой Валерий Юшкевич добавил, что здесь, конечно, тоже сыграло роль умение договариваться.
«Я думал, что никогда не пойду на уступки, но, если бы я не пошел на уступки, мы бы 20 лет вместе не прожили, — сообщил молодой человек. — Семья — это работа. Дипломатия в отношениях очень важна, без нее никуда: иначе ссоры не прекратятся. А главный дипломат в семье у нас Лена, она продумывает всё на несколько шагов вперед».
Группа «Фабрика» также не стала скрывать, что они грамотно решают вопросы в коллективе.
«У нас дипломатия трех. Потому что, когда столько человек в коллективе, трудно договориться. Как известно, третий лишний, он как противовес. Но у нас получается договориться. Например, как мы выбираем костюмы на выход: первая пишет в группе, что хочет вот этот вариант, вторая — что другой, а третья — “я вообще не против”. И всё, мы договорились».
В самый разгар появился президент международного дипломатического клуба Сергей Дворянов, который сообщил, что находится под впечатлением: буквально за несколько часов до этого общался с отцом Илона Маска Эрролом, который приехал в Москву.
«Отец Илона Маска, на мой взгляд, герой. Потому что он, как рыцарь без страха и упрека, готов разбить в пух и прах стереотипы. Ему даже родной сын сказал: “Не лети в Россию, это небезопасно”. Он наплевал на все, пошел на Красную площадь и сказал, что Москва — это третий Рим», — делился с «МК» впечатлениями политик.
Буквально за пару минут до того, как началась церемония, в фойе показался и ведущий передачи «Большая игра» Дмитрий Саймс. Он очень спешил, поскольку одним из первых выходил на сцену, при этом московские пробки никто не отменял. К телезвезде кинулся было узнавший его фанат с просьбой об автографе, но времени на общение с поклонниками у Дмитрия не было совсем.
А тем временем в зале началась торжественная церемония. Среди присутствующих — редкие и даже уникальные гости. Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая раскрыла детали своей нынешней жизни; полковник службы внешней разведки Андрей Безруков; руководитель военного следственного управления Евгений Шатохин и другие. Не все желающие смогли быть в Москве, поэтому некоторые звезды приветствовали публику по видеосвязи. Так сделали, например, американский аналитик Эндрю Питер Наполитано и всемирно известный режиссер Эмир Кустурица. Кстати, это было первое обращение в онлайн-формате для режиссера. По словам ведущих, он никогда не прибегал к такой практике. Выяснилось, что режиссер весьма неплохо говорит по-русски.
«В России такая элегантная школа дипломатии, — поделился своими мыслями Кустурица. — Мой друг Сергей Лавров — один из представителей старой школы дипломатии, которая стала одной из лучших. Это школа, которая и в XVI веке работала».
«Спасибо Эмиру за его теплые слова. Я недавно была в Сербии, встречалась с Эмиром, он настоящий патриот России, сейчас снимает фильм “Федор Достоевский”, — отреагировала ведущая вечера, режиссер Анастасия Михайловская.
На церемонии были и родные выдающихся российских дипломатов. Например, своими воспоминаниями о легендарном дедушке Анатолии Добрынине, который был послом СССР в США, поделилась его внучка Екатерина. «Мое детство прошло среди дипломатов и политиков разных стран. Анатолия Федоровича уважали все. Его знаменитые очки все помнят: когда он их поправлял, все знали, что сейчас услышат нечто важное», — сказала Екатерина.
Не менее эмоционально высказалась и жена российского дипломата Андрея Карлова, трагически погибшего при исполнении своих служебных обязанностей. Она вышла на сцену и сказала, что гордится своим мужем: «Есть такая профессия — защищать интересы родины. Защищать словом… И пока горят сердца миротворцев, мы можем спать спокойно». Присутствующие были очень тронуты ее речью. А специалист по Ближнему Востоку Аббас Джума подарил на память Марине Карловой куклу, сделанную руками детей из Турции.