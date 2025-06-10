В центре Москвы чествовали представителей «мягкой силы»: дипломатов, политиков, следователей

Звезды шоу-бизнеса, а также дипломаты и политики собрались в центре Москвы на довольно необычное мероприятие. В театре «Маска» чествовали представителей так называемой «мягкой силы»: дипломатов, политиков, следователей и т.п. — тех, кто внес вклад в развитие и укрепление международных позиций России. Некоторые из них стали прототипами героев нового мюзикла о дипломатах «Пока горит сердце» в постановке Алексея Франдетти. Номера из спектакля в исполнении Валерии Ланской, Александра и Никиты Поздняковых показали в этот вечер. В общем, здесь можно было увидеть не только завсегдатаев светских тусовок, но и тех, кто на них практически не ходит. «МК» тоже присутствовал на необычной премии.