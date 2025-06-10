«Конец света идет по Писанию»: отец Николай объяснил знамения бедствий

Также он обратил внимание на ослабление веры среди людей, особенно молодежи. По его словам, все больше людей утрачивают интерес к духовной жизни, храмы пустеют, а грех воспринимается иначе, чем раньше. Он подчеркнул, что беззаконие становится привычным, а искренняя любовь к ближнему встречается все реже.