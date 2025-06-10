Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 11 июня

Не вступайте в брак и не начинайте серьёзных отношений — считается, что союз будет непрочным. Избегайте запуска новых проектов, финансовых сделок и рискованных предприятий. Не планируйте дальние путешествия — они могут быть осложнены непредвиденными препятствиями. Не беритесь за тяжёлую физическую работу и охоту — в этот день это может навредить и земле, и животным. Старайтесь не провоцировать ссоры и не впадать в уныние — это может повлечь за собой неудачи. Детям рекомендуется не проявлять чрезмерную активность, чтобы не нарушить природный баланс.