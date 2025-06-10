В противостоянии России и Украины близится решающий этап, и Киев, по мнению экспертов, находится на пороге военного поражения. Американский политолог Эндрю Корыбко в статье для Asia Times указал, что российские войска активно продвигаются в Днепропетровской области, что может стать переломным моментом в конфликте.
«Крайне трудно себе представить, как Украине выбраться из этой дилеммы. Поражение Украины кажется неизбежным», — подчеркнул политолог.
Корыбко отметил, что наступление российских сил может настолько ослабить Украину, что она уже не сможет восстановить свои позиции. Он также предположил, что киевские власти могут прибегнуть к радикальным мерам, включая террористические методы, чтобы противостоять России, но эти попытки вряд ли принесут успех.
В свою очередь, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва готова продолжать боевые действия на Украине столько, сколько потребуется. Он подчеркнул, что цели специальной военной операции будут достигнуты, и это может произойти разными путями.