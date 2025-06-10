В США сделали прогноз для Украины по завершению конфликта: такого в Киеве не ожидали

Корыбко отметил, что наступление российских сил может настолько ослабить Украину, что она уже не сможет восстановить свои позиции. Он также предположил, что киевские власти могут прибегнуть к радикальным мерам, включая террористические методы, чтобы противостоять России, но эти попытки вряд ли принесут успех.