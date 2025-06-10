Машков обратился к повести Бориса Васильева, чтобы ответить на вопрос, зачем Россия проводит СВО

Впервые напечатанное в журнале «Юность» в 1974-м, гениальное произведение Васильева неоднократно ставилось и экранизировалось в СССР, в спектакле Марка Захарова роль Плужникова исполнял Абдулов, в фильме Андрея Малюкова 1995 года «Я — русский солдат» — замечательный щепкинец Дмитрий Медведев («Грозовые ворота», «Штрафбат»). В спектакле Машкова и в большей степени в киноверсии 2025 года ослепшему бойцу, продержавшемуся до апреля 1942 года в подвалах крепости и гордо отказавшемуся назвать захватчикам свое имя и звание, явно придали черты Христа, чего не было в трактовке середины 90-х. Но в наши дни православное переосмысление образов советских героев стало трендом. И если киноистязание фашистами комсомолки Зои напоминает сцены из «Страстей Христовых» Гибсона, то почему Плужников, которому фашисты оказывают последние воинские почести, не может быть похожим на Сына Божьего, идущего на Голгофу? (Сравните слова бойца «крепость не сдалась, а истекла кровью, я — ее последняя капля» с литургическими словами «сия есть Кровь Моя Нового Завета, яже за вы и за многи изливаемая».).