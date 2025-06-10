Российский нападающий Гладышев оформил хет-трик в матче с Белоруссией

Футболист сборной России Ярослав Гладышев забил три мяча в первом тайме товарищеского матча с белорусской сборной.
Нападающий московского «Динамо» отличился на 21-й, 24-й и 33-х минутах. Для 22-летнего футболиста это третья игра в составе российской сборной.
Отметим, что встреча команд проходит на новом Национальном футбольном стадионе в Минске.
Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что российская футбольная сборная не смогла обыграть команду Нигерии в товарищеском матче, который прошел на стадионе «Лужники».