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Эксперт Кокорин рассказал, как защитить виноград на даче от вредителей

Мишура и белые нитки могут защитить виноград на даче от вредителей, таких как осы, воробьи и мухи. Такой совет озвучил виноградарь с 20-летним опытом Валерий Кокорин.

Мишура и белые нитки могут защитить виноград на даче от вредителей, таких как осы, воробьи и мухи. Такой совет озвучил виноградарь с 20-летним опытом Валерий Кокорин.

Чтобы справиться с осами, можно изготовить ловушку из меда. Для этого нужно создать воронку из пластиковой бутылки: отрезать горлышко и вставить его в бутылку вверх дном. В боковых стенках следует сделать отверстия для веревки, чтобы повесить ловушку над виноградом. Внутрь нужно налить смесь теплой воды с тремя-четырьмя ложками меда — осы и мухи попадут в ловушку, но выбраться не смогут.

Воробьи также представляют опасность для винограда, и они более восприимчивы к визуальным раздражителям. В этом случае мишура и фольга станут полезными: они будут сверкать и шуметь на солнце и ветру, что отпугнет птиц.

— Один из самых неожиданных, но действенных способов — натянуть вдоль рядов с двух сторон винограда простую белую нитку. Воробьи сразу испаряются. Тонкая белая линия по какой-то причине вызывает у них страх, — передает слова эксперта Aif.ru.

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