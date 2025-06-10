Эксперт Кокорин рассказал, как защитить виноград на даче от вредителей

Чтобы справиться с осами, можно изготовить ловушку из меда. Для этого нужно создать воронку из пластиковой бутылки: отрезать горлышко и вставить его в бутылку вверх дном. В боковых стенках следует сделать отверстия для веревки, чтобы повесить ловушку над виноградом. Внутрь нужно налить смесь теплой воды с тремя-четырьмя ложками меда — осы и мухи попадут в ловушку, но выбраться не смогут.