Человек, который доволен: певцу Дмитрию Колдуну исполняется 40 лет

— Ссоримся, конечно, ругаемся. Иногда дочка может сказать нам: «Помирились быстро ради себя!». Аргумент так себе, конечно, но уже неплохо. (Улыбается.) Я еще часто слышу, что родители остаются ради своих детей вместе, и мне это непонятно. Я вырос в семье, где мама и папа разошлись. То есть я не жил в полной семье. Когда мне было шесть лет, я уехал к бабушке, и, наверное, большое спасибо родителям за то, что я не видел никогда вот этого холода и ненависти между ними. Они просто перестали общаться, разъехались. Я жил то у бабушки, то у мамы, и у меня не было комплекса, что у меня нет семьи. Я думаю, что только ради детей, наверное, оставаться вместе нецелесообразно, что бы там ни говорили. Я считаю, что, если люди не совпадают, им надо расстаться до того, как ребенок вырастет и начнет задавать вопросы. Потому что мой старший брат — ему было на тот момент 14 лет — явно расстроился больше, потому что он уже успел пожить в семье. Поэтому жить вместе, наверное, стоит не из-за детей, а все-таки из-за того, что есть какие-то связи между нами и между нашими душами.