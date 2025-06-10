Пропавшего 43-летнего уфимца ищут уже неделю

В Уфе разыскивают 43-летнего Сергея Морозова. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно уже неделю — с 3 июня. Приметы пропавшего: его рост — 170 сантиметров, у него худощавое телосложение, темно-русые волосы и темно-карие глаза. Был одет в темную куртку, темные спортивные штаны, серо-коричневые кроссовки и красную кепку.
Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.
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