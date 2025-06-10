Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пропавшего 43-летнего уфимца ищут уже неделю

В Уфе неделю разыскивают 43-летнего мужчину.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе разыскивают 43-летнего Сергея Морозова. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно уже неделю — с 3 июня. Приметы пропавшего: его рост — 170 сантиметров, у него худощавое телосложение, темно-русые волосы и темно-карие глаза. Был одет в темную куртку, темные спортивные штаны, серо-коричневые кроссовки и красную кепку.

Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.