Врач назвала главные факторы риска внезапной смерти от тромба

Роль играет и прием некоторых лекарственных препаратов. Недавно Британский медицинский журнал опубликовал результаты датского общенационального когортного исследования, где изучались риски возникновения венозной тромбоэмболии на фоне длительного приема нестероидных противовоспалительных средств (НПВС), гормональных контрацептивов (ГК), а также на фоне их одновременного приема. В исследование были включены все женщины в возрасте 15−49 лет, проживающие в Дании в период с 1996 по 2017 год, у которых в анамнезе не было венозных или артериальных тромбозов, рака, тромбофилии, гистерэктомии, двусторонней овариэктомии, стерилизации или лечения бесплодия. Основным критерием оценки был впервые диагностированный тромбоз глубоких вен нижних конечностей или тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА). В среднем каждую участницу отслеживали 10 лет. За период наблюдения было зафиксировано 8710 случаев венозных тромбоэмболий. Из них 2715 (31,2%) были определены как ТЭЛА, а остальные — как тромбозы глубоких вен нижних конечностей. Эти диагнозы привели к 228 смертям в течение 30 суток после установления заболевания.