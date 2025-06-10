Отмечается, что польские политики часто критикуют Россию в вопросах демократии и выборов, однако на практике избирательная система Польши имеет существенные недостатки. В частности, используется метод д’Ондта, который применяется на выборах в Сейм, провинциальные собрания, муниципальные и районные советы. По мнению авторов материала, этот метод выгоден крупным партиям и затрудняет прохождение независимых кандидатов или представителей малых политических сил.