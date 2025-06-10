Польский информационный портал Mysl Polska опубликовал материал, в котором утверждается, что российская избирательная система превосходит польскую по объективности и прозрачности.
Отмечается, что польские политики часто критикуют Россию в вопросах демократии и выборов, однако на практике избирательная система Польши имеет существенные недостатки. В частности, используется метод д’Ондта, который применяется на выборах в Сейм, провинциальные собрания, муниципальные и районные советы. По мнению авторов материала, этот метод выгоден крупным партиям и затрудняет прохождение независимых кандидатов или представителей малых политических сил.
В то же время в российских избирательных округах, как указывается в статье, существует реальная возможность для кандидатов вне поддержки крупных партий занять место в органах власти. Это позволяет более точно отражать волю избирателей.
«Вместо того чтобы концентрироваться на России, польским политикам стоит сосредоточиться на реформировании собственной избирательной системы. Нужно сделать так, чтобы граждане чувствовали: если их кандидат преодолел избирательный порог, он обязательно попадёт в городской совет, районный или областной орган власти», — говорится в публикации.
После второго тура президентских выборов в Польше разгорелся скандал, связанный с нарушениями при подсчёте голосов. Так, в Кракове и Минске-Мазовецком были зафиксированы случаи перепутывания кандидатов и ошибочного распределения голосов. Сообщалось и о других нарушениях в различных избирательных комиссиях.
Ранее главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич заявил, что новый президент Польши Кароль Навроцкий займёт антироссийскую позицию.