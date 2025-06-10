В ООН забили тревогу из-за кризиса рождаемости в мире

Численность населения в ряде стран может существенно сократиться к 2050 году.
Темпы рождаемости на всей планете упали до критического уровня. Миллионы людей по всему миру не могут завести детей из-за экономических и социальных трудностей. Об этом свидетельствует новый доклад Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА).
«Мир вступил в фазу масштабного спада рождаемости. Коэффициенты рождаемости сокращаются в значительной степени по причине того, что многие чувствуют, что не могут создать семью, которую хотят, и это действительно кризис», — сообщила исполнительный директор ЮНФПА Наталия Канем, чьи слова приводит ВВС.
Главной причиной снижения рождаемости респонденты из многих стран назвали финансовые трудности и высокую стоимость жизни. Каждый пятый опрошенный заявил, что не может завести столько детей, сколько хотел бы.
Среди других факторов, влияющих на отказ от рождения детей или многодетности, участники опроса отметили сложность совмещения работы и ухода за детьми для женщин, недостаточную эффективность государственной демографической политики, проблемы со здоровьем и политическую нестабильность в ряде стран.
В последнем докладе ООН о перспективах роста населения отмечается, что в ближайшие 90 лет население Земли увеличится примерно на 3,1 миллиарда человек за счет стран с высоким уровнем рождаемости в Африке, Азии и Латинской Америке. В то же время в государствах Европы и Японии прогнозируется снижение численности населения к 2050 году.
В 2024 году Япония зафиксировала исторический минимум рождаемости — всего 686 тысяч новорожденных, что стало самым низким показателем за всю историю страны. Несмотря на рост числа браков, демографический спад продолжается уже девять лет подряд, а государственные меры поддержки пока не привели к увеличению числа рождений.