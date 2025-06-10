В ООН забили тревогу из-за кризиса рождаемости в мире

В последнем докладе ООН о перспективах роста населения отмечается, что в ближайшие 90 лет население Земли увеличится примерно на 3,1 миллиарда человек за счет стран с высоким уровнем рождаемости в Африке, Азии и Латинской Америке. В то же время в государствах Европы и Японии прогнозируется снижение численности населения к 2050 году.