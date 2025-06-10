Страны СНГ укрепляют сотрудничество в борьбе с глобальной террористической опасностью

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве прошло совещание начальников головных подразделений компетентных органов стран СНГ, отвечающих за борьбу с терроризмом, и руководителей национальных структур государств Содружества, обеспечивающих координацию деятельности в сфере противодействия терроризму и экстремизму. Об этом БЕЛТА сообщили в МПА СНГ.
Встреча приурочена к 25-летию со дня образования Антитеррористического центра стран (АТЦ) СНГ. Эксперты обсудили взаимодействие в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в пограничном пространстве, противодействие финансированию терроризма и экстремизма, в том числе с использованием современных цифровых инструментов, дальнейшее совершенствование международной правовой базы сотрудничества в этой сфере.
В рамках сессии «Международное контртеррористическое сотрудничество» выступил генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий. По его мнению, укрепление сотрудничества и координацию усилий государств СНГ в борьбе с глобальной террористической опасностью особенно важно акцентировать в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, достигнутой совместными действиями народов Советского Союза.
Именно поэтому приоритетное внимание ассамблея уделяет выполнению мероприятий межгосударственных программ сотрудничества, принимаемых на уровне Совета глав государств и Совета глав правительств Содружества", — подчеркнул он.
По словам Дмитрия Кобицкого, МПА СНГ на постоянной основе взаимодействует с профильными органами Содружества. Среди них — АТЦ СНГ, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений, Совет руководителей подразделений финансовой разведки, Координационный совет генеральных прокуроров, Координационная служба Совета командующих пограничными войсками и другие.
«Результатом такого долгосрочного и эффективного сотрудничества стало принятие модельных актов, направленных на противодействие терроризму и экстремизму, легализации преступных доходов и финансированию терроризма, борьбу с коррупцией, а также других документов в смежных областях», — обратил внимание генеральный секретарь, добавив, что в сфере безопасности ассамблеей принято 124 модельных документа. Значительная часть положений этих модельных актов имплементированы в национальное законодательство государств — участников МПА СНГ.
Кроме того, обратил внимание глава секретариата, совместно с партнерскими парламентскими ассамблеями проведен ряд мероприятий контртеррористической направленности.
В частности, 17 апреля 2025 года МПА СНГ совместно с Международным комитетом Красного Креста провели международную конференцию, посвященную законодательному регулированию противодействия использованию искусственного интеллекта и новых технологий в террористических целях.
Дмитрий Кобицкий выразил уверенность, что совместные усилия стран СНГ и организаций позволят эффективно противостоять терроризму и экстремизму как на пространстве Содружества, так и в глобальном масштабе. -0-