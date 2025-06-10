Страны СНГ укрепляют сотрудничество в борьбе с глобальной террористической опасностью

«Результатом такого долгосрочного и эффективного сотрудничества стало принятие модельных актов, направленных на противодействие терроризму и экстремизму, легализации преступных доходов и финансированию терроризма, борьбу с коррупцией, а также других документов в смежных областях», — обратил внимание генеральный секретарь, добавив, что в сфере безопасности ассамблеей принято 124 модельных документа. Значительная часть положений этих модельных актов имплементированы в национальное законодательство государств — участников МПА СНГ.