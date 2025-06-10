Ремонт трассы М-4 «Дон» приостановят с 15 июня из-за сезонного трафика

Ранее сообщалось, что общее число проездов по всем скоростным дорогам компании «Автодор», согласно предварительным итогам 2024 года, превысило 379 миллионов, что на 33% больше показателя 2023-го. В 2024 году наиболее востребованной у водителей была дорога к Черноморскому побережью М-4 «Дон».