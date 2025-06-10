Ремонт трассы М-4 «Дон» приостановят с 15 июня из-за сезонного трафика

Ремонтные работы на федеральной трассе М-4 «Дон» будут приостановлены на три месяца в связи с сезонным увеличением трафика на юге России, пишет ТАСС со ссылкой заместителя председателя правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов госкомпании «Автодор» Константина Макиева.
«С 15 июня по 15 сентября ремонтные работы на трассе М-4 “Дон” не выполняются», — говорится в сообщении.
В ходе реконструкции участка трассы М-4 «Дон» в Ростовской области для свободного проезда автомобилистов будет организовано необходимое количество полос движения в каждом направлении, заверили в компании.
Отметим, автодорога М-4 «Дон» федерального значения проходит через Москву, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар и Новороссийск.
Ранее сообщалось, что общее число проездов по всем скоростным дорогам компании «Автодор», согласно предварительным итогам 2024 года, превысило 379 миллионов, что на 33% больше показателя 2023-го. В 2024 году наиболее востребованной у водителей была дорога к Черноморскому побережью М-4 «Дон».