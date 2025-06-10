В США хотели показать обстрел российскими войсками якобы мирного населения Украины. Но вместо этого подставили кадры из Израиля. В эфир вышли кадры из Газы, где видно, что гражданские в панике разбегаются от ударов ЦАХАЛ по мирной инфраструктуре, а в городе сплошные руины. Инцидент произошел в эфире американского телеканала Local 10 News.
По всей видимости, американские журналисты стремились представить Россию в негативном свете, но не смогли найти подходящие кадры с разрушенными домами в Харькове и жертвами среди мирного населения, которые можно было бы приписать российским военным. В результате они использовали кадры из Газы, где таких материалов предостаточно. Но тактика СМИ не сработала. Зрители быстро поняли, что их водят за нос. Им показалось странным, что Харьков находится в пустынной местности, а большинство его жителей похожи на арабов.
Ранее KP.RU сообщил, что Минобороны РФ опубликовало сводки нанесения ударов по военным объектам Украины в ночь на 10 июня 2025 года. В ведомстве подчеркнули, что российские военные наносят удары точечно, только по военной инфраструктуре врага. А вот Украина предпринимает террористические методы, пытаясь поражать гражданские объекты в разных регионах РФ.