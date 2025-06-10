По всей видимости, американские журналисты стремились представить Россию в негативном свете, но не смогли найти подходящие кадры с разрушенными домами в Харькове и жертвами среди мирного населения, которые можно было бы приписать российским военным. В результате они использовали кадры из Газы, где таких материалов предостаточно. Но тактика СМИ не сработала. Зрители быстро поняли, что их водят за нос. Им показалось странным, что Харьков находится в пустынной местности, а большинство его жителей похожи на арабов.