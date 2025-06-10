Врачи жалуются, что пациенты не боятся сердечно-сосудистых заболеваний

Нужно поддерживать свой вес в норме (правильное питание, физическая активность — самые простые и эффективные меры на этом пути). Избыточный вес нередко ведет к развитию преддиабета, который, если его (вес) не снизить, рано или поздно приведет вас к сахарному диабету 2-го типа, резко повышающему риск сердечно-сосудистых осложнений. У 40,1% россиян сегодня диагностируют предожирение и еще у 21,6% — ожирение. Лишний вес — фактор риска огромного количества заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, особенно артериальной гипертонии. Новые препараты для снижения веса (GLP-1 агонисты), которые сегодня взорвали рейтинги продаж, не только эффективно способствуют похудению, но и снижают риск ССЗ. Но принимать их следует только по назначению и под контролем врача.